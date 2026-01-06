-3 dalla salvezza, RepFi: "Il cambio di modulo è stato decisivo"
La Repubblica Firenze scrive che fino a tre giornata fa la Fiorentina distava otto lunghezza dalla zona salvezza, ora solo tre. Da quando Vanoli ha cambiato modulo - si legge - due successi con Udinese e Cremonese, sei punti. E tre recuperati sul Verona, quattro sul Pisa, cinque sul Genoa, due su Lecce, Parma e Cagliari. E cinque proprio sulla Cremonese.
Insomma, una strambata nel momento giusto del campionato. Il dg della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha presupposto che la salvezza arrivi a 38 punti. Dopo la vittoria con la Cremonese alla Fiorentina ne mancherebbero 26. Ma la quota per restare in Serie A, complice un grande mucchione, potrebbe essere ritoccata anche verso il basso, intorno ai 35 punti.
