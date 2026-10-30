RFV Baiano: "Forse abbiamo sopravvalutato questa rosa. La difesa ha paura"

Così l'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola a proposito del momento attraversato dalla squadra di Vanoli: “È normale che quando cambi tantissimo non tutte le ciambelle nascano col buco. Tutti questi giocatori li devi assemblare. Nessuno può dire che siano elementi scarsi, ma il calcio non è una scienza esatta. Mettendoli insieme non hanno prodotto quello che ci si aspettava, anche perché ho sempre sostenuto che la Fiorentina fosse una squadra importante”.

Il campo però ci dice altro…

“Anche l’anno scorso pensavamo che la dirigenza avesse fatto una rosa importante e abbiamo visto com’è andata. Non c’è una spiegazione. Io credo che ci siano squadre che stanno andando oltre le proprie potenzialità, come la Lazio. Anche ipotizzare che il Frosinone sarebbe stato lassù in classifica era complicatissimo”.

Ma questa Fiorentina è anche allenata male?

“Probabilmente abbiamo enfatizzato troppo le qualità di questi giocatori. Se in difesa si fanno sempre gli stessi errori… Io non penso che Vanoli abbia detto di fare le statuine in area di rigore, dove si marca a uomo. Il secondo gol che ha fatto l’Atalanta è il contrario di quello che deve fare una linea difensiva. Sei in area di rigore, ma cosa vuoi arretrare? Cosa volevano coprire, la curva nuova? Io ho avuto la sensazione, non che questa difesa non sia all’altezza, ma che abbia una paura allucinante”.

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