RFV Firicano provocatorio: "Siamo sicuri che il problema sia l'allenatore?"

L'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, ha commentato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" il momento difficile vissuto dalla squadra di Vanoli: “Siamo sicuri che sia colpa dell’allenatore? Perché qualcuno, la Fiorentina, ne ha cambiato in questi anni. E purtroppo i risultati non sono arrivati”.

Si sarebbe dovuto puntare su un tecnico di livello?

“Certo, per aprire un eventuale progetto di crescita andava aggiunto un ultimo tassello”.

Anche perché Grosso non era la prima scelta.

“Poi c’è l’incongruenza di Vanoli che è andato via a giugno e poi torna a settembre. È un po’ una forzatura. La squadra continua a palesare delle difficoltà simili all’anno scorso. Detto questo, io sono dell’idea che bisognerà fare di nuovo un’analisi approfondita. Mancano due partite per capire che tipo di campionato farà la Fiorentina, ma dopo il risultato arrivato contro l’Atalanta, avversario non imbattibile, le mie sensazioni non sono positive. C’è da rivedere tutto e cercare di sistemare dove è possibile. La situazione comincia a essere un po’ imbarazzante. Sicuramente c’è qualcosa che non va: da dentro devono capire dove sia l’inghippo”.

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