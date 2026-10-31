FirenzeViola Oula… nì? L’ivoriano prova a convincere Vanoli per lunedì

Oulai ha risposto coi fatti contro l'Atalanta. Le parole di Vanoli suonano come una prima apertura: lunedì una nuova occasione?

Inao Oulai ha lanciato il primo segnale al tecnico viola, Paolo Vanoli, giovedì sera contro l’Atalanta. L’ivoriano ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo dimostrandosi fresco, dinamico e soprattutto pronto. Ha sostituito al meglio un Nicolò Fagioli protagonista di una serata ‘no’, mettendo ordine a centrocampo e interrompendo in particolar modo un contropiede molto pericoloso con un intervento provvidenziale. Ha, insomma, sfoderato una prestazione di sostanza.

Le statistiche del centrocampista

Volendo scendere nei dettagli numerici, Oulai si è congedato con il 90% di precisione dei passaggi, l’85% di passaggi nella metà campo avversaria, il 100% di passaggi nella propria, il 100% di precisione dei lanci lunghi. E ancora 32 tocchi, 2 intercetti, 1 rinvio, 3 palle recuperate e 4 duelli di cui 2 vinti. Significa che tutto sommato l’ex Trabzonspor ha meritato di giocare quei 45 punti e che, forse, sarebbe potuto entrare anche prima per dare il suo apporto ai compagni di squadra.

Il pensiero dell'allenatore su Oulai

Vanoli ha detto di lui: “Oulai è un ragazzo giovane che va fatto crescere e farlo sedere può aiutare a fargli capire le cose. Non sa la lingua e spiegargli le cose non è facile. Ho visto un ragazzo in settimana con la mentalità aperta. Per me ha tanto potenziale ma anche tanto da lavorare. Serve parlare meno di lui e farlo crescere. Vedremo se si meriterà una maglia, perché quelle vanno sapute tenere”. Parole che suonano come una prima apertura, chissà che non lo confermino i fatti.