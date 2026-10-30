RFV Calamai: "Fiorentina costruita male: adesso c'è un problema centravanti"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del momento della Fiorentina in relazione al 2-2 dei viola maturato ieri sera contro l'Atalanta: "Purtroppo resto convinto di quella sensazione che ho avuto venti giorni fa. Secondo me questa è una squadra costruita male e piano piano arriviamo alle considerazioni fatte da Fabio Grosso. Poi lui era l'allenatore e doveva trovare le soluzioni che non ha trovato, quindi addio senza rimpianti. Però questa è una squadra costruita male e in questi casi gli allenatori insegnano una cosa: la qualità del gioco di una squadra è legata alla grande qualità del centravanti.

L'attaccante fa giocare bene le squadre. E in questo caso la Fiorentina non ha un grande centravanti. Poi certo c'è un problema legato ai rifornimenti che ha Mateo Pellegrino. Mi ha fatto sorridere Giovanni Galli che ieri ha detto che se Pellegrino deve tirare dove vede, senza girarsi, tira sempre verso la porta di De Gea perché vede sempre e soltanto quella porta. Ma questo è il segnale di un centravanti che non è riuscito a convincere la squadra del suo valore. Voi pensate che giocatori come Toni, Batistuta e Gilardino accetterebbero questa situazione? La squadra non riconosce Pellegrino, Beto non può giocare. Quindi tra le tante cose che la Fiorentina dovrà fare a gennaio credo ci possa essere anche la ricerca di un centravanti".