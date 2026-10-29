RFV Giorgetti: "La squadra si impegna ma dietro è di burro. Male Ndour, bene Jimenez"

Dopo il fischio finale di Fiorentina-Atalanta, Angelo Giorgetti commenta così a Radio Firenzeviola: "Non puoi dire niente a questa squadra perché ci prova, poi però diventa di burro e gli avversari ne approfittano come l'Atalanta che ha avuto diverse occasioni. Siamo al punto di prima, il pareggio serve il giusto: la Fiorentina continua ad impegnarsi ma non riesce a liberarsi dei suoi difetti. Oulai al posto di Fagioli ha aggiunto poco in fase di impostazione ma ho visto che l'Atalanta lo puntava molto. Ho visto un grande Jimenez e la voglia da parte di tutti. Vanoli è stato coraggioso a puntare su Joao Mario che ha anche segnato, non ho capito però le sostituzioni al 90' di Beto e Goncalves. Non so cosa sia successo con l'ex Sporting".

Pellegrino e Beto?

"Beto oggi è ingiudicabile, Pellegrino la struscia poco. Sta perdendo tutti i duelli nonostante all'Atalanta mancassero titolari. Non ha fatto la differenza, qualcosa anche lì ci sarà da difendere ma credo che Vanoli faccia bene a battezzare uno dei due attaccanti. La squadra ha tante possibilità innescata, poi per delle scelte sbagliate non riesce a concretizzare. Oggi Ndour molto male, De Ketelaere sul gol se l'è proprio perso".