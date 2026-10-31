Dagli inviati Primavera, la Fiorentina sbanca Cesena per 2-0: doppio palo

Arriva il fischio finale a Cesena: la Fiorentina Primavera conquista una preziosa vittoria per 2-0 e porta a casa il terzo successo consecutivo in campionato. Un risultato importante per i ragazzi viola, che salgono così a quota 13 punti in classifica, avvicinandosi alla zona playoff e dando continuità agli ultimi risultati positivi. La partita si è decisa nel finale della prima frazione di gioco, con Mazzeo grande protagonista nell'arco di appena cinque minuti. Al 38' è stato proprio lui a propiziare l'autorete di Gasperini, che ha permesso alla Fiorentina di sbloccare il risultato. Poco dopo, al 42', l'attaccante viola ha conquistato anche il calcio di rigore poi trasformato con precisione da Cianciulli, autore del definitivo 2-0.

Il doppio palo viola nel secondo tempo

Nella ripresa la formazione gigliata ha gestito il doppio vantaggio, andando anche vicina ad aumentare il proprio bottino. A negare la gioia del gol ci hanno pensato però i legni, colpiti prima da Egharevba al 67' e successivamente da Turnone all'81'. Al triplice fischio è dunque festa viola per una vittoria che conferma il buon momento della Primavera. Ricordiamo che il prossimo impegno di campionato dei viola sarà domenica 8 novembre, alle ore 15, in casa contro il Como.