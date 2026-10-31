Dabo torna su Astori: "La sera prima parlavamo proprio della morte"

L'ex centrocampista della Fiorentina Bryan Dabo è tornato a ricordare i drammatici momenti del 4 marzo 2018, quando Davide Astori fu trovato senza vita nella sua camera d'albergo a Udine. Intervistato dal podcast francese Addict O Foot, Dabo ha condiviso alcuni ricordi toccanti e particolari poco conosciuti di quella vicenda: "La sera prima della partita stavamo parlando tra compagni proprio del tema della morte. Ci chiedevamo quasi scherzando: "Se dovessi morire domani, a chi lasceresti i tuoi beni?". Davide se n'è andato soltanto sette o otto ore più tardi. Non riuscivamo a darci una spiegazione logica. Soltanto il giorno precedente ci eravamo sottoposti all'elettrocardiogramma di squadra e due giorni prima avevamo fatto gli esami del sangue. Tutti i parametri risultavano perfetti".

Gli strascichi di un evento drammatico

La morte improvvisa del capitano, scomparso a soli 31 anni, ha lasciato un segno profondo in Bryan Dabo, arrivato a Firenze appena poche settimane prima della tragedia. Un dolore che ha avuto conseguenze importanti anche sulla sua quotidianità, condizionandolo a lungo dal punto di vista emotivo: "Per un paio di mesi mi capitava di svegliarmi all'improvviso nel cuore della notte con la mano appoggiata sul petto. Ero tormentato dal terrore che potesse succedere la stessa cosa anche a me".