Ranieri ancora a parte: il difensore continua il suo piano di recupero
Anche nella giornata di oggi Luca Ranieri ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il difensore della Fiorentina ha proseguito il proprio programma di recupero personalizzato, finalizzato a smaltire il problema al nervo del piede accusato nelle scorse settimane e che continua a tenerlo lontano dal lavoro con i compagni.
Nuovo forfait in vista per Ranieri
La situazione resta dunque da monitorare in vista del prossimo impegno dei viola. Al momento, infatti, appare difficile che Ranieri possa partire regolarmente insieme alla squadra nella giornata di domani alla volta di Reggio Emilia. Lo staff medico e tecnico continuerà a valutare le sue condizioni, con l'obiettivo di consentirgli di recuperare pienamente dal fastidio e tornare a disposizione nel minor tempo possibile.
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