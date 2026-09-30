RFV Malotti: "Nel 4-2-3-1 i due centrocampisti sono penalizzati. Atta può fare il trequarti"

Roberto Malotti, allenatore e grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni: "Io trovo coerente il fatto che con il 4-2-3-1 si possano esprimere al meglio i giocatori presi sul mercato. Atta non lo perdi per dire perché lo fai giocare dietro la punta, li se la qualità ce l'hai sugli esterni puoi avere anche non un dieci puro ma uno che spesso viene anche sotto palla a dare mano ai centrocampisti. Quello poi è ovvio che sia il ruolo naturale di Pedro Gonçalves. Non ci dimentichiamo che poi con i cinque cambi si cambia la fisionomia di una squadra. Lo scorso anno io rimporveravo a Vanoli di non aver trovato una formazione titolare, che è fondamentale e aiuta nei meccanismi. In questo momento però è ancora troppo presto per dare indicazioni nette e definite. Quest'anno la Fiorentina ha buoni giocatori che danno al tecnico possibilità di giocare con alternative diverse, anche se poi dei giocatori fissi li devi avere sempre. Nel 4-2-3-1 cosa vedo a sfavore sono i centrocampisti che sono obbligati a scalare anche sugli esterni, l'unico che vedo in grado di fare questa cosa è Oulai, meno Fagioli e Ndour".

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