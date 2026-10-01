Da Coverciano, Fagioli provato con Doumbia nella rifinitura anti-Francia: le ultime

La Nazionale Italiana si prepara alla sfida contro la Francia, in programma domani alle 20.45 a Parigi e valida per la terza giornata di Nations League. Gli Azzurri hanno svolto questa mattina la rifinitura al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con il ct Mancini che ha lavorato soprattutto sul 4-3-3.

Tra le indicazioni più interessanti c'è quella relativa a Nicolò Fagioli, provato a centrocampo nel corso delle esercitazioni tattiche. Il giocatore della Fiorentina ha lavorato nella coppia con Doumbia, mentre le altre mediane sono state composte da Barella-Frattesi e Tonali-Ricci. Un'indicazione che conferma dunque la considerazione di Mancini nei confronti del centrocampista viola, in vista della difficile trasferta contro la Francia.

In difesa, invece, si sono alternati Di Lorenzo e Kayode sulla destra, mentre al centro hanno lavorato Mancini e Scalvini accanto a Bastoni. A sinistra ballottaggio tra Calafiori e Ruggeri. In attacco Maldini e Vergara sono stati provati sulla destra, con Kean, Pio Esposito e Scamacca alternati nel ruolo di centravanti. Sulla corsia opposta spazio a Zoma e Sebastiano Esposito. Lo riporta il corrispondente di TMW a Coverciano.