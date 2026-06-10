RFV Valnegri: "Koleosho? Io fossi nella Fiorentina terrei Solomon. Thorstvedt non porta nulla"

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Nel corso di "Palla al centro" su Radio FirenzeViola, è intervenuto il giornalista di Movistar, Alain Valnegri, per parlare di Fiorentina e della possibilità di vedere Koleosho a Firenze. Queste le sue parole: "È un prospetto che l'anno scorso ha avuto una stagione a due fasi, ha iniziato all'Espanyol, club in cui è cresciuto e con cui però non ha fatto bene nella prima metà di anno. Poi è andato a Parigi e li ha avuto più spazio e ha fatto gol pesanti. In Francia c'è fisicità e lui si è fatto valere. Dopo essere esploso giovane, in Premier e al Burnley, a Parigi si è ritrovato ed è rinato. Andare a Firenze è un rischio, io preferirei Solomon che è più fantasista, mentre Koleosho va negli spazi, è veloce e si smarca bene. Nell'uno contro uno senza spazi e nelle triangolazioni deve miglioare così come nel contributo difensivo. Per me Solomon ha qualcosa in più anche nella gestione delle due fasi".

Cosa ne pensi di chi ha dubbi su Koleosho? "I dubbi sono pertinenti, come non sono pertinenti le voci di mercato. Grosso ci può anche stare come allenatore, speriamo possa emulare quanto fatto da Montella e Italiano. Quando però sento Thorstvedt per me non porta nulla, è un vice Ndour",

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