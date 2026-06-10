RFV Orlando: "Non vedo una Fiorentina senza Kean. Se sposa la causa è una garanzia"

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Massimo Orlando, ex centrocampista di Fiorentina e Milan e vincitore degli Europei U21 nel 1992, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue parole sul tema legato al futuro di Kean: "Se Kean è con la testa giusta non ci penso neanche a prendere un altro nel suo ruolo. Io penso che il ragazzo abbia anche voglia di riscatto dopo l'annata conclusa, piena di infortuni e difficile. Lui a Firenze sta bene e lo ha sempre detto, io credo che al di là del discorso sull'ingaggio, che è ignorante per la società, se lui dà l'ok è una garanzia. Ovvio poi che se qualcuno paga 62 milioni li puoi spendere per fare mercato. Io la Fiorentina senza Kean davanti non la vedo".

Sulla mossa di Kean di far uscire la Fiorentina allo scoperto: "Sicuramente è stato un invito alla Fiorentina di uscire allo scoperto. Ora si dovrà aspettare di capire cosa esce dall'incontro in America, se andrà messo Kean sul mercato, così come altri giocatori. Il fatto che il ragazzo abbia detto di voler continuare a Firenze è una buona cosa. Se a Grosso dici che rimane gli consegni nelle mani una punta formidabile".

Chi cederesti quindi degli altri "Big"? "I big, che non sono stati big, anche se potenzialmente lo sono ancora. Chi ha mercato sono Dodo e Gudmundsson, che non credo neanche servano molto al gioco di Grosso, che è un 4-3-3 semplice ma di grande qualità. Tutti per me possono partire tranne che Kean. La Fiorentina deve concentrarsi sulla ricerca di un centrocampista alla Matic e sui due esterni che per lui sono fondamentali".

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