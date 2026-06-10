FirenzeViola Cancellieri, la Fiorentina ci pensa: velocità e margini per il nuovo attacco viola

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Esterno della Lazio è uno dei profili monitorati per rinforzare il reparto offensivo in vista dell’estate: scopriamo caratteristiche e carriera

La Fiorentina, tra i tanti profili che sta seguendo, sta valutando con attenzione anche Matteo Cancellieri come possibile rinforzo per il proprio attacco in vista della sessione estiva di mercato. L’esterno offensivo della Lazio, classe 2002, rientra tra i profili seguiti dalla dirigenza viola per aggiungere gol e soluzioni sulle corsie offensive. Il suo nome è finito sul tavolo delle valutazioni tecniche in un contesto di mercato ancora aperto e in evoluzione visto che la Lazio - prossima ad una rivoluzione tecnica - non lo considera incedibile ed è pronta a valutare eventuali offerte.

Profilo tecnico e caratteristiche

Cancellieri è un’ala destra naturale, mancino di piede, capace di giocare anche a sinistra o da seconda punta in un tridente. Fisicità importante (circa 185 cm), buona progressione palla al piede e attitudine all’attacco della profondità sono i tratti distintivi del suo gioco. Il suo stile si basa su strappi in campo aperto e uno contro uno, anche se la continuità sotto porta resta l’aspetto ancora da consolidare. Nelle ultime stagioni ha mostrato crescita graduale, pur alternando momenti di rendimento alto ad altri meno incisivi.

Una carriera fatta di prestiti

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Cancellieri è passato all’Hellas Verona dove ha debuttato in Serie A trovando anche il primo gol tra i professionisti. Nell’estate 2022 il trasferimento alla Lazio, che ne ha gestito il percorso con diversi prestiti per favorirne lo sviluppo. Esperienze a Empoli e Parma gli hanno permesso di accumulare minuti ed esperienza, prima del rientro a Formello. Con la maglia biancoceleste ha totalizzato nella scorsa stagione 35 presenze condite da 4 gol e 2 assist, numeri che raccontano un giocatore ancora in fase di definizione ma con potenziale da esprimere.