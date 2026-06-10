RFV Roccati: "La Fiorentina può aprire un ciclo con Grosso. In porta punterei su Martinelli"

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L'ex portiere della Fiorentina, Marco Roccati, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio", queste alcune delle sue dichiarazioni: "A Firenze sta nascendo un progetto importante, con lo stadio in costruzione e il Viola Park ultimato, l'ambizione sarà quella di fare un calcio di vertice. La scelta poi di prendere Paratici non è casuale, è uno dei più vincenti in Italia degli ultimi venti anni. L'ambizione di fare bene c'è".

Ancora su Paratici: "Ha fatto bene alla Juventus ma anche alla Sampdoria, io ci ho lavorato insieme e conosco come lavora. È preparato, parla poco, lavora tanto e gira tantissimo. È uno dei più preparati che ci sono. Io penso che nei prossimi anni si vedranno i risultati e i tifosi viola saranno contenti".

Cosa ne pensi di Fabio Grosso? "Grosso è un tecnico bravissimo e moderno. Può aprire un ciclo lungo a Firenze e ha tutto per fare benissimo. Per me la Fiorentina ha fatto tutto giusto, poi magari i risultati non arrivano lo stesso. Ad oggi Paratici ha preso un tecnico che costava poco e che però è emergente, per me farà una bella carriera. Per i viola sarà un anno di rodaggio, su vedrà un calcio migliore. Per me da ora in poi la Fiorentina farà di nuovo un ciclo come era stato con Corvino".

Cosa faresti con De Gea? "Io porterei a casa Martinelli, poi se si vuole un portiere forte si va su Carnesecchi per cui però vanno spesi dei soldi. Martinelli ce l'ho gratis e posso permettermi di valutarlo meglio. Dipenderà dal budget, in Italia ci sono portieri bravi. Il mercato è però dettato da tante situazioni. Io sono convinto che loro puntino a prendere un portiere o che gli risolva un problema per un ciclo lungo o uno bravo a colmare il periodo breve e a portare avanti il progetto".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.