FirenzeViola Under-17, mattinata da dimenticare: il Genoa cala il pokerissimo e vede la semifinale scudetto

vedi letture

La Fiorentina di Guberti è caduta 5-2 nell'andata dei quarti scudetto. Faye ha provato a riaprire la gara ma Consoli e Longobardi hanno chiuso i conti

La strada verso le semifinali si fa ripidissima per la Fiorentina Under-17. Nell'andata dei quarti di finale scudetto (disputata stamani alle 11), i baby viola di Stefano Guberti sono caduti pesantemente a Genova, travolti 5-2 da un Genoa capace di indirizzare la sfida già nei primi 45 minuti. A sbloccare il match è stato Consoli, seguito dal raddoppio di Acrocetti. Abrignani ha provato a tenere in partita la Fiorentina, ma Saladino ha poco dopo ristabilito subito le distanze mandando le squadre al riposo sul 3-1.

Ripresa senza appello

Nella ripresa Faye ha firmato il momentaneo 3-2 che ha riacceso le speranze gigliate, spente però definitivamente dal secondo centro personale di Consoli e dal gol di Longobardi. Per ribaltare il risultato nel ritorno del 17 giugno al Viola Park servirà un'autentica impresa: i viola dovranno imporsi con almeno tre gol di scarto, essendo in vantaggio coi rossoblù per punti fatti in regular season. Un'arma in più potrebbe essere Federico Croci, appena rientrato dal trionfale Europeo Under 17 con l'Italia e disponibile per la gara di settimana prossima.