Calamai: "Kean, hai voglia di restare? Il mercato viola passa da lui"

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Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", rubrica di Radio FirenzeViola nella trasmissione "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha proiettato lo sguardo su Moise Kean: "Uno dei nodi decisivi del futuro della ricostruzione della Fiorentina riguarda Moise Kean. Siamo tutti convinti che nessuno si presenterà coi 62 milioni della clausola. Questo vuol dire che sarà comunque la Fiorentina a dover prendere una decisione su cosa fare o meno con questo giocatore.

La sensazione è che Paratici, che dovrà cambiare tanto, non smani dalla voglia di rinunciare a un centravanti che comunque può arrivare alla doppia cifra in campionato, ma tutto passerà da questo confronto tra proprietà e dirigenza e da un chiarimento col giocatore. Al di là dei problemi fisici e del rendimento altalenante quello che ha lasciato più dubbi è l'aver percepito Kean lontano dal contesto Fiorentina, distratto, da trascinatore a trascinato. Paratici dovrà capire se Kean ha ancora voglia di stare a Firenze e se lui ritiene che la Fiorentina possa aiutarlo a fare un ulteriore step di crescita per poi magari andare via il prossimo anno".