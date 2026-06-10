RFV Rastelli: "Okoli difensore completo, ha fisicità e personalità. Ecco dove può migliorare"

vedi letture

Il tecnico Massimo Rastelli, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio", queste le sue dichiarazioni su Okoli, difensore del Leicester City, allenato in passato ai tempi della Spal ed accostato alla Fiorentina: "L'ho avuto nel 2021 e lui era appena ventenne, io ne ho parlato benissimo perché lo vedevo anche in ottica nazionale. Ha fisicità, personalità ed è bravo con i piedi, che al giorno di oggi per un difensore è importante. Era completo e per l'età con grandi margini di miglioramento. L'ho seguito poco ultimamente, anche se credo che il campionato inglese per la tipologia di campionato sia adatto a lui. Per me è un difensore importante che potrebbe essere un buon acquisto per la Fiorentina. Poi dipenderà che tipo di idea ha il club viola per lui, se lo vede come titolarissimo o come uno da rotazioni. Io ho sempre pensato che avesse grandi potenzialità. Io non so se ha avuto i miglioramenti sperati negli ultimi anni, ma se Paratici lo ha messo nel mirino sicuramente avrà fatto le sue valutazioni".

Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti? "È bravo nell'uno contro uno e nella pressione alta, che era come giocavamo noi. È bravo di testa e ha fisicità, mentre in alcune letture difensive, quando si doveva lavorare di reparto, commetteva qualche errore. Era però giovane e fa parte della crescita di un ragazzo sbagliare in quella fascia d'età. Può giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro".

Come vedrebbe il pacchetto dei centrali viola con Okoli? "Giocando a quattro devi cercare di avere numericamente almeno 4 centrali, giocando a tre è diverso e ne servono di più. Ranieri e Pogracic sono di grandi affidabilità. Okoli può essere una buona soluzione, poi dipenderà da quello che vorrà fare la società".

Sulle difficoltà stagionali di Ranieri: "Viste le difficoltà della prima parte di stagione, essendo capitano, ha ricevuto la maggior parte delle critiche. Lui è stato bravo a tenere botta e quando è stato richiamato in causa ha dimostrato il suo valore trasformando i fischi in applausi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.