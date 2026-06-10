Da Napoli: "Manna al lavoro su Ndour, c'è l'apertura del giocatore. Ecco la richiesta viola"
Il Napoli piomba su Cher Ndour, questa la notizia riportata oggi da Napolinetwork.com, che sottolinea come il direttore sportivo Giovanni Manna nelle ultime settimane avrebbe avviato contatti concreti con i rappresentanti del calciatore. Dai primi colloqui con l'entourage non sarebbero emersi ostacoli sul fronte personale, con l’entourage del ragazzo che non avrebbe opposto resistenza, e con l’idea di un approdo in maglia azzurra che non dispiacerebbe al diretto interessato. Non sarebbe dunque stato un semplice sondaggio esplorativo.
A frenare il tutto però c'è la valutazione della Fiorentina, con Fabio Paratici che chiede 30 milioni per far partire Cher Ndour. Il club di Commisso non ha intenzione di cedere il giocatore se non a una cifra importante. Per questo motivo Manna starebbe valutando l'idea di inserire una contropartita tecnica nell'operazione.
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