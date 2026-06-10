Social Fortini e il nuovo tattoo per la famiglia. Ma in estate arriverà la resa dei conti con la Fiorentina

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Il terzino, reduce dagli impegni in Nazionale maggiore, si è tatuato due leoni sull'avambraccio sinistro. Intanto la Roma continua a seguirlo

In attesa di definire il suo futuro (le richieste sul suo conto non mancano, nonostante un'annata non certo brillante), Niccolò Fortini - di ritorno dall'esperienza in Nazionale maggiore con il ct Baldini - ha deciso di iniziare le proprie vacanze estive con un nuovo tatuaggio, stavolta con il preciso intento di omaggiare la sua famiglia. Il terzino classe 2006 in questi giorni ha scelto infatti di tatuarsi sull'avambraccio sinistro due leoni (per la precisione, una leonessa e un cucciolo di leone), a conferma del proprio legame con la madre e, più in generale, con la sua famiglia, ripostando poi sul suo profilo Instagram il video del lungo lavoro del tatuatore.

Un contratto da rinnovare

Niccolò Fortini, lo ricordiamo, ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel giugno 2027 e i primi tentativi di rinnovo andati in scena nei mesi scorsi non sono andati a buon fine. Tuttavia, nonostante l'ex Juve Stabia avesse avuto l'opportunità di trasferirsi alla Roma tanto in estate quanto a gennaio (i giallorossi lo hanno messo nel mirino anche in vista di quest'estate), Fortini ha chiesto di poter restare a Firenze per aiutare i viola nel difficile percorso salvezza. A luglio, però, ci sarà il dentro o fuori: o si arriverà ad un accordo per il rinnovo oppure sarà addio a titolo definitivo. Fabio Grosso, in ogni caso, valuterà Fortini in ritiro e cercherà di valorizzarlo al massimo nel suo 4-3-3.