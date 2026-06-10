RFV Gautieri: "Futuro viola? La società dovrà capire se nei giocatori c'è voglia di riscatto"

vedi letture

L'ex calciatore ed allenatore, Carmine Gautieri, è intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole su: "Io penso che bisogna guardare i giocatori della rosa che sono straordinari e in grado di fare la differenza a Firenze. È normale che però non avendo reso in questa stagione è importante parlare con loro per capire se ci sono i giusti stimoli. Qui non si tratta di essere bravi o meno ma di avere voglia di riscatto. L'importante sarà avere chiarezza".

Quanto sarà importante anche capire le intenzioni dei singoli giocatori? "A me alle volte mi verrebbe la voglia di parlarci con questi giocatori per fargli capire che hanno la fortuna di giocare in una società come la Fiorentina, in una città come Firenze e di allenarsi in un centro sportivo come il Viola Park. Non vi manca nulla. A meno che uno non parli di top club europei. Cambiare per rischiare di non vincere nulla no. Io resterei a Firenze".

Cosa faresti con Fagioli? Il suo percorso lo vedi nel ruolo di regista? "Io penso che Fagioli possa giocare sia da play che da mezza ala. Se giochi con il 4-3-3 e non giochi con Fagioli play, l'altra mezza ala deve essere di spinta. Per me lui anche non giocando da play fa la differenza. È un giocatore tattico, di palleggio e di copertura".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.