FirenzeViola Viviano: "La Fiorentina continua a regalare talenti. Incomprensibile quanto fatto con Favasuli e Fortini"

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Intervenuto come ogni mercoledì su Radio FirenzeViola nella trasmissione "Uno di noi", l'ex portiere viola ed oggi opinionista, Emiliano Viviano, ha commentato le novità di casa Fiorentina e non solo. Questo il suo commento su Moise Kean: "Non so dove potrebbe andare, né quali potrebbero essere le squadre interessate. Sul Tottenham non ci credo tanto: conosco bene De Zerbi che mi ha parlato di un sacco di giocatori che gli piacciono, mai di lui. Poi loro dovranno prima cedere uno tra Kolo Muani, Richarlison e Solanke".

Poi l'ex portiere viola critica la gestione dei tanti ex Primavera: "Io impazzisco per queste cose. Negli ultimi anni non c'è stata nessuna squadra che abbia regalato così tanti talenti come la Fiorentina. Penso a Zaniolo, Ghilardi, per ultimo Favasuli. Sono giocatori che non puoi permetterti di perdere. Capisco la Juventus, che è stata attaccata per aver perso Huijsen, ma quello è un giocatore che, per quanto forte sia, una squadra come la Juventus, a quelle cifre, deve vendere. La Fiorentina dai suoi talenti non ci ha ricavato nulla. Poi c'è la storia di Niccolò Fortini, lì impazzisco davvero. Mi spiegate l'operazione Lamptey? Perché sono convinto che se anche uno viene da me e me la spiega non ci credo. Non è possibile tenere un giocatore come Fortini in rosa senza rinnovargli il contratto e puntare su Lamptey.

Non riesco a capire cosa è successo, davvero. Ma in generale, le scelte che ha fatto negli ultimi anni la Fiorentina sul mercato non hanno una logica. Anche Roberto Piccoli, che è un giocatore secondo me forte, ha i colpi e il fisico, il suo acquisto però non ha davvero senso".

Su Kristian Thorsvedt invece: "Non è male come giocatore, capisco Grosso che se lo vuole portare a Firenze, per certi versi è simile a Fabbian e Brescianini; ma prima secondo me la Fiorentina deve vendere e non ho idea di come possa forzare alcune uscite".

Nel botta e risposta con gli ascoltatori, un commento di Viviano sulla proprietà e su Giuseppe Commisso: "Non penso che la Fiorentina sia un fastidio. Penso che i Commisso abbiano provato e sbagliato. Il problema è appunto quello, sono state prese tantissime decisioni sbagliate. Hanno fatto l'errore che fanno tutti: pensare di sapere di calcio. Lo fanno tutti nel senso che è comune, anche se dai questa squadra a Marco da Calenzano lui sarà sicuro di avere la visione migliore possibile e la risposta in tasca. Poi però ci sono i professionisti. Il nostro calcio è più complicato rispetto agli altri. Critico questo ai Commisso, ma di sicuro non è mancata l'ambizione".