RFV Bongiorni esalta Koleosho: "Devastante nel dribbling: è un Politano più punta"

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Antonio Bongiorni, storico osservatore e talent scout, è intervenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola AmoreMio" per parlare di Luca Koleosho e non solo. Queste le sue parole: "Koleosho è un attaccante con doti incredibili nell'uno contro uno. È un giocatore che punta sempre, e poi può andare sul fondo ma anche andare al tiro. Deve ancora trovare la continuità. È un Politano più punta. Sa lavorare molto bene sulla sinitra. Ha buone qualità, è rapido e vivace, per chi gioca con il 4-3-3 è un profilo importante e ha già esperienza in campionati europei. Deve ancora completarsi, ma è uno generoso e con buone qualità".

Ancora su Koleosho: "Per me è un giocatore da 7/8 gol, quando sta bene nell'uno contro uno è devastante. Poi ha una grande dote, non si arrende mai, non si perde d'animo se i primi dribbling non vanno a segno. Parlando con Baldini lui mi ha detto che gli ricordava me quando giocavo. È un destro che può giocare sia a destra che a sinistra".

Come valuta la linea viola di puntare sui giovani italiani? "Abbiamo visto Kayode, stiamo vedendo Ndour. La Fiorentina sta lavorando bene, con un'università del calcio come i Viola Park è giusto avere i docenti bravi. Mi ricorda la mia Atalanta di 30 anni fa, ora Zingonia si è allargata e il club è cresciuto. Firenze merita di stare in Europa".

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