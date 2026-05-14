RFV Ulivieri sul calendario della 37° di A: "Un disagio come i lavori che ci sono a Firenze"

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Il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri, ex tecnico e storicamente tifoso della Fiorentina, ha preso la parola oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di “Viola amore mio” per parlare del problema riguardante il calendario ufficiale del prossimo turno di Serie A. 37° giornata che prevede il derby tra Roma e Lazio e la contemporaneità con le sfide delle altre squadre in lotta per la Champions: "Chi l'ha fatto il calendario? La Lega, e allora hanno sbagliato loro, ovvero i presidenti delle società. La Federcalcio non c'entra nulla. C'è stata una presa di posizione per quanto riguarda la sicurezza del derby di Roma e la contemporaneità con gli Internazionali d'Italia di tennis. Bisognerà aspettare la sentenza e credo che difficilmente verrà respinta la richiesta del posticipo delle partite a lunedì. Le società avranno un danno, ma il calendario l'ha fatto la Lega, quindi i presidenti. Mi ha chiamato qualche allenatore, io gli ho risposto: 'chiamate i vostri presidenti'. Anche gli anni scorsi, comunque, c'erano state cose del genere".

I tifosi sono la parte più imiliata e maltrattata

"Sapranno l'orario e il giorno come tutti gli altri. È come quando a Firenze devono essere sistemate le strade o la tramvia. Son disagi che ci sono, che bisogna sopportare, c'è poco da fare. Ovvio le società ci rimettono perchè il lunedì è possibile ci siano meno persone. Nonostante questo, i problemi, in una città come Roma, ci potrebbero comunque essere".