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Calamai: "Presidente, ascolti l'umore del tifo e ci dica i suoi progetti"

Calamai: "Presidente, ascolti l'umore del tifo e ci dica i suoi progetti"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:24Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Questo il pensiero di Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola: "È da tempo che invoco l’intervento chiaro del presidente Giuseppe Commisso per spiegare ai tifosi viola qual è il suo progetto. Nel giorno del suo compleanno raccolgo un duro sfogo di Pupo che parla di un disamore nel mondo Fiorentina, non riconoscendosi più nel progetto. Un altro grande personaggio, Ciccio Graziani, parla addirittura di una società che potrebbe essere messa in vendita.

Questo è l’umore anche del tifoso meno popolare. Al di là degli slogan, ora servono messaggi che facciano chiarezza e riaccendano la passione".

Fiorentina, il CNB di Luca Calamai: "Presidente, ascolti l'umore del tifo e ci dica i suoi progetti"