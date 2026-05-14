FirenzeViola Visita a sorpresa al Viola Park: ad assistere all'allenamento oggi c'era Jack Bonaventura

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Questa mattina al Viola Park nel corso della seduta di allenamento che la Fiorentina ha svolto alle ore 11.00, agli ordini ovviamente di mister Paolo Vanoli, c'è stata la visita dell'ex centrocampista viola Giacomo Bonaventura, che ha giocato a Firenze dal 2020 al 2024 e che si è ritirato lo scorso anno dopo l'esperienza in Arabia all'Al-Shabab. Jack ha seguito parte dell'allenamento della squadra e poi si è fermato a parlare con i presenti al centro sportivo viola.