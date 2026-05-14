RFV Di Gennaro: "Serve un progetto, ma anche il tempo di svilupparlo"

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Così l'ex Fiorentina e opinionista Rai, Antonio Di Gennaro, a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" sulla stagione dei viola: “Quando aveva quattro punti non pensavo di potesse salvare. Un grazie a Vanoli che ha fatto un gran valore al netto delle prestazioni. La Fiorentina, visti anche gli investimenti, non poteva retrocedere. Considerata anche la mediocrità del campionato. Sarebbe stato un danno economico e culturale pazzesco”.

Ora cosa deve fare la Fiorentina?

“Adesso si riparte, c’è un professionista come Paratici che credo abbia in testa un progetto importante avendo firmato un contratto lungo. Serve un allenatore che faccia calcio che piaccia ai fiorentini, Vanoli o meno. E poi ci deve essere una sostenibilità, settore giovanile, giocatori italiani. E il tempo di fare tutto. Vi faccio un esempio”.

Prego.

“Aquilani nelle prime otto partite a Catanzaro ha fatto sei pareggi e due sconfitte. In Italia si tende a esonerare per risultati così. Ora però Aquilani fa il miglior calcio della Serie B. Questo vuol dire che si sceglie un allenatore bisogna dargli anche un po’ di tempo. Il progetto fa sviluppato insieme”.

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