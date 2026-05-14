RFV Merlo: "Mi piace Iraola. Fagioli? L'unico da vendere per rifare la squadra"

vedi letture

L'ex calciatore di Fiorentina, Inter e Lecce, Claudio Merlo, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" ha parlato di Vanoli, del suo eventuale sostituto e delle voci di mercato per Fagioli: "Io non lo so, penso che sia giusto confermare Vanoli, perché in giro non ci sono tanti allenatori migliori. Secondo me è da riconfermare. Prima di tutto abbiamo tanti di quei giocatori che non sappiamo dove metterli. È una squadra da rifare. Arriveranno altri giocatori. Poi sarà l'allenatore ha dare le direttive a Paratici per i nuovi acquisti".

Se non venisse riconfermato Vanoli, quale è il nome che le piace di più per la panchina della Fiorentina?

"Io prenderei Iraola se Vanoli non viene riconfermato. Credo che possa essere un bellissimo prospetto per la Fiorentina".

Cosa pensa dell'interessamento del Tottenham per Fagioli? Lo deve tenere o è sacrificabile?

"L'unico che può cedere la Fiorentina è Fagioli. È quello con più classe di tutti. L'unico da vendere per rifare la squadra. Negli altri calciatori non vedo tutto questo mercato. Kean non fa parte dei calciatori con mercato, perché ha ancora problemi e non avrai mai una società che te lo prende. Prima deve guarire per bene e non deve giocare più fino al prossimo anno. Se si facesse ancora più male giocando, diventerebbe un problema sia per lui sia per la Fiorentina. Se vendi bene Fagioli hai i soldi per rifare il centrocampo".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola