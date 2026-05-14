Social G. Commisso compie gli anni: "Aiuterò la Fiorentina a crescere"

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Oggi è il compleanno di Giuseppe Commisso. Il presidente della Fiorentina ha pubblicato un proprio pensiero sul profilo ufficiale Instagram: "Oggi, nel giorno del mio compleanno, mi sento grato per il dono della vita, della famiglia, della salute e dello scopo.

Penso prima a mio padre, che continua a ispirarmi ogni giorno. Il suo amore, la sua forza, la sua etica di lavoro, il suo coraggio e la sua fede rimangono con me in tutto ciò che faccio. Mi manca profondamente, ma porto avanti il suo esempio con orgoglio e responsabilità.

Sono anche molto grato per mia madre, il cui amore, forza e devozione continuano a sostenere la nostra famiglia. La sua presenza è una benedizione, e ringrazio Dio ogni giorno per lei.

Sono grato anche per la famiglia Mediacom e per la famiglia ACF Fiorentina. Entrambe significano molto per me, e mi sento benedetto per poter continuare a lavorare con tante persone dedicate che si preoccupano profondamente di ciò che stiamo costruendo insieme.

Quest'anno, sono particolarmente grato per la mia salute e per l'opportunità di continuare a migliorare, imparare e crescere. La vita è preziosa, e ogni anno è un promemoria per vivere con gratitudine, disciplina, umiltà e fede.

Mentre guardo avanti, sono ispirato a onorare l'eredità di mio padre, a sostenere mia madre e la mia famiglia, e a aiutare entrambe le famiglie Mediacom e ACF Fiorentina a continuare a crescere più forti, a procedere con scopo e a costruire un futuro ancora migliore.

Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte del mio percorso. Sono veramente grato".

Questo il post originale diffuso dal numero uno della Fiorentina sui suoi canali social: