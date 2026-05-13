RFV Salandin: "Per Paratici l'unica tentazione forte è la Roma. Rugani può far ancora comodo alla Juve"

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Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale momento della Fiorentina: "Io credo l'unica possibilità concreta per Fabio Paratici sia la Roma, ma è tutto abbastanza difficile da comprendere quello che succede sponda giallorossa. Se dovesse rimanere a Firenze dovrà fare un grande lavoro ma lui lo sa fare, è un grande conoscitore di calcio e calciatori, basti pensare l'operazione fatta alla Juventus con l'acquisto di Yldiz. Ha esperienza e può costruire un progetto interessante. Lato allenatori, a me risulta che il suo preferito sia Fabio Grosso, che conosce molto bene. Dal punto di vista del mercato so che avrà un grosso problema con le cessioni, perché dovrà alleggerire la rosa. La Fiorentina prima di comprare dovrà sistemare diverse situazioni.

In chiusura, un commento su Daniele Rugani, alla Fiorentina ma in prestito dalla Juventus, con un riscatto di due milioni basato sul minutaggio (sarà obbligatorio in caso di due presenze da almeno 45' nelle ultime due stagionali): "Vi dico che Rugani è molto stimano dal punto di vista umano a Torino. Se come penso venderanno Gatti, Rugani sarebbe utile anche per un discorso di liste".