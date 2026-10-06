RFV Trevisani: "Fagioli è uno attorno a cui costruire: ha più talento di Pizarro"

Intrevenuto su Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al Vento", Riccardo Trevisani ha dato la sua opinione sulla Fiorentina attuale. Il giornalista inizia da Cher Ndour, uomo più chiacchierato di oggi in quanto alla Fiorentina: "Neanche lui ha la consapevolezza completa di ciò che può fare. Intanto sa dov'è la porta, ha la confidenza col gol che molti non hanno. Ogni tanto magari sbaglia le scelte, ma può far vedere ancora tantissimo del suo potenziale".

Vedi la Fiorentina messa meglio in campo rispetto a prima?

"All'inizio la Fiorentina non funzionava e per me la squadra doveva passare a 4-3-3 con Fagioli e Atta sempre, il terzo può variare. Mastantuono intoccabile a destra, Pellegrino più avanti di Beto e Njie in campo largo a sinistra. Ma non si può prescindere da Fagioli in mezzo, perché la pria cosa che va messa in campo è il talento".

Vanoli ha tracciato la strada del doppio play. Che ne pensi?

"E chi sarebbe il secondo play? Perché su Fagioli non si discute, ma è difficile trovarne un altro. Io non vedo il 4-2-3-1, la Fiorentina ha molti giocatori offensivi e i due in mezzo dovrebbero essere due "faticatori". Non sono le caratteristiche che ha la Fiorentina, perché Fagioli è talento pure. Nel momento in cui ho lui, sacrifico gli altri. Perché è da lui che parto per giocare meglio".

Avrà sempre più spazio anche in Nazionale?

"Non è titolare perché ha Barella, Tonali e Frattesi davanti. Ma conoscendo il calcio di Mancini ci sarà modo di vedere Fagioli sempre più titolare, come successo in questi giorni. Fagioli è un giocatore entusiasmante, non vedo tanti gioatori che vedono e fanno calcio come lui. Di quel talento specialmente, ce ne sono pochi. Fagioli e Mastantuono sono calciatori attorno ai quali costruire una squadra".

Con chi lo schiereresti a fianco?

"Lo vedrei bene accanto a uno come Manu Koné. Un giocatore che avesse caratteristiche aerobiche importantissime. Oppure come nella Roma di anni fa c'erano De Rossi e Pizarro: io Fagioli lo vedo anche più talentuoso di Pizarro che è stato un grande calciatore, ecco gli servirebbe uno accanto che 'porta la croce'".

Mastantuono e Nico Paz sono i principali candidati a raccogliere la 10 di Messi con l'Argentina. Chi vedi meglio?

"Messi ha messo tutti d'accordo, non avrà un erede. Su Mastantuono non vedo il talento del marziano, non così tanto da segnare 91 gol in un anno solare, ma è un giocatore che amo. Può diventare comunque un crack e crescere molto, sicuramente tra lui e Paz, per caratteristiche, assomiglia più Mastantuono a Messi".