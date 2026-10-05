RFV Tiago Gabriel-Fiorentina, Stovini: "È bravo, ma non so se in viola giocherebbe"

Intervenuto stamani su Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?", l'ex difensore Lorenzo Stovini ha parlato dei temi attuali di casa Fiorentina che coinvolgono il reparto difensivo. A partire da Marin Pongracic e dallo scarso utilizzo recente con Vanoli: "Non ha fatto vedere quello che avevamo visto in precedenza. È una cosa un po' particolare, perché non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. È arrivato con tante aspettative e con un curriculum importante, ma sta un po' mancando e non riesce a risaltare in particolar modo".

Si parla intanto dell'interesse della Fiorentina per Tiago Gabriel. Come giudica il difensore del Lecce?

"Ha fatto una buona annata. Bisogna però mettere in conto anche il fatto che, dopo una stagione positiva, il prezzo è lievitato. Si parla di cifre importanti e credo che il Lecce non lo abbia dato via proprio per questo motivo. Se siamo sui 25 milioni, bisogna ponderare bene l'investimento. È un giocatore che può diventare, in prospettiva, un ottimo difensore, ma bisogna anche considerare che arriva da una squadra che lotta per la salvezza. Fare uno step dal Lecce alla Fiorentina può essere molto difficile, anche se sei bravo. È un giocatore che da anni è sul palcoscenico, ha fatto bene e potrà continuare a farlo, ma il salto di livello va valutato attentamente".

Oggi Tiago Gabriel arriverebbe alla Fiorentina con il posto da titolare assicurato?

"Non lo so ancora. Per capire se sarebbe titolare bisognerà aspettare e vedere tante dinamiche interne. Non saprei dire sinceramente se oggi sarebbe titolare in questa Fiorentina. Può diventare un giocatore importante, ma la squadra ha cambiato da poco allenatore, si sta riprendendo e deve ancora lavorare tanto".