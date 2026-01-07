RFV Tedino presenta Brescianini: "Saprà calarsi nella situazione viola. Il confronto con Bonaventura..."

Bruno Tedino, allenatore di Brescianini alla Virtus Entella, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole: "Brescianini è un giocatore che ho allenato quando ero piuttosto giovane. Gli ha fatto molto bene allenarsi a certi ritmi e strutture come l'Atalanta. Ha buone struttura anche se non è esplosivo, ma ottimi tempi di inserimento. E un giocatore piuttosto completo che avrà bisogno di giocare a certi ritmi. L’Atalanta gli ha dato questa opportunità quindi credo sia completo".

Va sottolineata anche la sua duttilità, è un vero è proprio jolly

"E' un ragazzo intelligente, che lavora per la squadra, di una serietà inaudita. Giocherebbe anche in porta. E' un ragazzo che è disposto a tutto pur per dare una mano alla squadra".

Il suo idolo è Giacomo Bonaventura. Ci sono delle somiglianze tra questi due giocatori?

"C'è una differenza sostanziale che è la struttura fisica. Brescianini è alto, bravo nel gioco aereo. Bonaventura è più tecnico. Tornando a Marco (Brescianini, ndr), diventerà importante se sta bene di testa perché ha tempi di inserimento importanti, ha comprensione del gioco, ha buona tecnica, ma soprattutto saprà calarsi nella situazione della Fiorentina e sa che ci sarà da lavorare in modo pesante".

L'inserimento è l'aspetto che si può paragonare a Bonaventura

"Bonaventura è un giocatore che accentrava su di sè il gioco, rimanendo poco senza palla, mentre Brescianini ci sta di più. Bonaventura è un giocatore raffinato, mentre Bresciani arriva da dietro e fa molto male".

