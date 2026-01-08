Calamai: "Buon punto ma ora tocca alla società: servono dei rinforzi"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato del 2-2 rimediato ieri dalla Fiorentina contro la Lazio: "Stiamo un po’ meglio ma non siamo ancora guariti. Allora tocca alla società, perché il gruppo squadra ha dimostrato di avere un atteggiamento diverso, di saper reagire e lottare. Ma ha dimostrato anche di non essere adeguato per centrare una salvezza serena. Quindi ora servono rinforzi in ogni reparto, ma soprattutto in mezzo al campo.

Perché a parte Fagioli e un po’ Mandragora mi sembra che siamo in un momento di grande difficoltà con alcuni giocatori. Poiché ho letto che Brescianini è vicino, vorrei che Brescianini arrivasse oggi. Magari disponibile da portare in panchina già contro il Milan. La società deve accelerare e portare quei 3-4 acquisti importanti per dare un’ulteriore spinta che lottando, soffrendo e finalmente anche con un pizzico di fortuna ha dimostrato di meritarsi la salvezza".