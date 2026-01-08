Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 07:00
Iniziano le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà alle 07:00 con la rassegna stampa, “Buongiorno Firenze”, a cura stamani di Giacomo Galassi. Alle 09:00 un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio a “Chi si compra?” con la coppia Francesco Benvenuti-Alessandro Di Nardo, mentre dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.
Dalle 14:00 alle 16:00, in onda anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Luca Calamai-Tommaso Loreto. Dalle 16:00 alle 17:00 toccherà a Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo dare vita a "I tempi supplementari". Alle 17:00 spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00, con il tandem formato da Andrea Giannattasio e Stefano Prizio. Dalle 19:00 partirà "Nel nido della rondine", trasmissione a cura della Rondinella Marzocco. Dalle 20:00 alle 20:50 ecco "L'altra metà della Viola", lo spazio dedicato alla Fiorentina Femminile e condotto da Claudia Marrone. Infine, dalle 21:00 alle 21:30, "Extra viola", il format sulla Fiorentina in compartecipazione tra Radio FirenzeViola e RTV 38.
