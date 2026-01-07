Verso Lazio-Fiorentina, al via "Se fosse sempre domenica" fino al post gara
FirenzeViola.it
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it in vista della gara Lazio-Fiorentina. Al via ora "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che vi proporranno le ultime notizie e le voci del pre-partita mentre per le emozioni della sfida dell'Olimpico da Roma sarà collegato l'inviato Andrea Giannattasio. Subito dopo il match ampio post-gara con tutte le voci dei protagonisti e i commenti degli opinionisti di Radio FirenzeViola fino oltre mezzanotte.
