RFV Zanchetta: "Grosso l'ho conosciuto agli inizi: è l'uomo giusto per la Fiorentina"

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Andrea Zanchetta, allenatore che in passato ha rivestito il ruolo di primo allenatore nella Juventus Primavera con Fabio Grosso come secondo, ha parlato della scelta della Fiorentina di puntare sul Campione del Mondo come nuovo tecnico: "Con lui ho fatto anche il corso a Coverciano. Se mi aspettavo la sua carriera? Tra virgolette sì perché ha sempre avuto l'attitudine. Io l'ho conosciuto all'inizio, quando aveva appena smesso di giocare. È anche subentrato dopo il mio esonero, si intravedeva subito la voglia di fare e le competenze. Sapeva rapportarsi con i ragazzi anche se erano della Primavera e non è mai semplice riuscire a farlo. Ha dimostrato poi tutte queste qualità".

È un allenatore da Fiorentina?

"Firenze è una piazza molto esigente. Ultimamente era tarata verso l'alto e le aspettative sono sempre di un allenatore più esperto, però Fabio secondo me ha fatto la gavetta e le esperienze giuste. Sassuolo è una realtà che lavora bene, io sono convinto che Fabio possa fare molto bene a Firenze. Non è detto che per una piazza così importante ci voglia per forza esperienza, lui comunque ce l'ha. Secondo le titubanze sono legittime ma dal mio punto di vista lui sarebbe perfetto".

E Paratici è l'uomo giusto per la ricostruzione?

"Io ho avuto la fortuna di lavorare con lui, non ho nessun tipo di rancore nei suoi confronti nonostante io non abbia finito l'anno. Riconosco in lui un uomo di grande competenza, può sicuramente aiutare la Fiorentina. Questo è fuori di dubbio".

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