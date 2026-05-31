FirenzeViola Una stagione fallimentare, nessun MVP: per la prima volta non assegnato il Premio Top FV

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In una stagione a dir poco deludente, nessun "miglior viola" premiato dalla nostra redazione. La speranza è che sia l'anno del rilancio

Non è stata certamente la miglior stagione della Fiorentina, su questo ci sono pochi dubbi. La speranza è che l’eufemismo appena usato finisca sempre più nel dimenticatoio con l’avvento del mercato e di un nuovo allenatore che possa quantomeno restituire alla piazza un’idea di calcio e una squadra divertente, dopo un anno così tragico - purtroppo, non solo sportivamente parlando - in cui proprio nessuno, tra scrivania, panchina e campo ha dato lustro alla maglia viola.

Nessun Top FV

Nasce così la decisione della nostra redazione di non assegnare ad alcun calciatore della Fiorentina il tradizionale Premio Top FirenzeViola che destiniamo ogni anno, sulla base dei giudizi dei tifosi e di quelli della nostra giuria, al miglior giocatore della stagione. Un unicum nella storia del trofeo, ma dopo un’annata sciagurata come questa, nessuno meritava un riconoscimento da MVP. A maggior ragione dopo la mancata possibilità, per cause a noi non imputabili, di premiare come sempre il vincitore dell’anno passato, in questo caso Moise Kean.

Che sia la stagione del rilancio

La speranza è che la prossima sia la stagione della ripartenza, con una formazione che sia in grado di riaccendere l’entusiasmo venuto a mancare sempre di più nell’arco dei mesi, così che Firenze torni ad avere una formazione bella da vedere e magari anche vincente come merita la storia del suo club e della sua città. E che qualche singolo possa lecitamente spiccare su tutti gli altri, pronto a raccogliere anche i riconoscimenti a lui spettanti.