RFV Mandorlini: "Contento per Galloppa. Mi sono segnato qualche nome"

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Così a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" Andrea Mandorlini, allenatore del Ravenna, che ha assistito alla finale Scudetto Primavera di ieri tra Fiorentina e Parma: "Sono contento per Daniele Galloppa che è stato un mio giocatore, quindi sono felice e credo che abbia vinto la squadra che ha meritato. Tanti giovani di prospettiva sia da una parte che dall'altra. E poi ero molto curioso del Viola Park, anche se mio figlio, dirigente, mi ci aveva già accompaganto. Devo dire che una cosa così bella in Italia non c'era, e sono contento che la Fiorentina possa usufruire di questa spettacolarità di centro sportivo che è veramente un qualcosa che rimane che rimarrà per sempre".

Kouadio è stato eletto miglior giocatore della partita, le è piaciuto?

"In generale sì, mi è piaciuto. Lui ha già giocato anche in prima squadra. Ho visto tanti giovani interessanti, bisogna poi mantenere quelle che sono le premesse, non sempre è così. Però sicuramente c'è tanta comunità e giovani bravi".

Si è segnato anche qualche nome sul suo taccuino per il Ravenna?

"Qualcuno sì, qualche nome un po' strano perché comunque la Primavera ha tanti giocatori stranieri, tipo il centravanti del Parma. Un bel giocatore, ha fatto una partita così così, però poi ha fatto un bel gol come tanti altri. Ma, insomma, 8-9 giocatori su 22 in campo non italiani, ti salta un po' all'occhio. Ad di là di questo rimane sicuramente tanta qualità da parte di tanti giocatori".

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