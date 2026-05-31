Juve senza Champions per mano dei viola, Tardelli: "Nemmeno col miglior Vlahovic..."

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Marco Tardelli, ex centrocampista bianconero e campione del mondo con l'Italia nel 1982, è stato intervistato oggi da Tuttosport e ha tracciato una linea sulla Juventus. L'ha fatto ripartendo dal cocente finale di campionato, con la mancata qualificazione in Champions League per mano della Fiorentina alla penultima giornata di Serie A: "Hanno sbagliato due partite fondamentali e purtroppo nel calcio può capitare di incappare in passi falsi che non riesci a spiegarti, nemmeno a mente fredda. Penso che derivi un po’ tutto dai problemi che aleggiano in società. C’è poca credibilità nelle figure dirigenziali che guidano il club, la squadra. Non sentono la passione e l’amore che dovrebbero avere per la maglia bianconera".

Aggiunge poi Tardelli su Vlahovic, ex viola: "Spalletti ha fatto un buon lavoro, a prescindere da queste ultime brutte uscite che gli sono costate il piazzamento in Champions. La Juve ha pagato il calo di Yildiz e degli altri profili chiave. Non è bastato nemmeno il miglior Vlahovic. Il serbo era venuto fuori con gol importanti…".