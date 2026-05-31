Social Moise Kean si ricarica tra musica e famiglia negli States

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Moise Kean, dopo la stagione deludente con la Fiorentina, conclusa con l'assensa da aprile per colpa del problema alla tibia e qualche permesso familiare, sta cercando di ricaricare le pile tra famiglia e la sua passione più grande, la musica. Nelle sue stories infatti ha postato una foto davanti a cuffie e microfoni e, subito dopo, una foto dell'ospedale pediatrico di Atlanta. In precedenza Kean aveva fatto visita al figlio maggiore, con lui a Londra.

Numeri della stagione

Dopo i 25 gol realizzati nella stagione 24-25 con Palladino e il rinnovo con un ingaggio "pesante" alla Fiorentina, i numeri di quella appena finita con Pioli prima e Vanoli poi. Il centravanti viola ha sofferto come tutta la squadra e non è riuscito neanche ad andare in doppia cifra fermandosi a quota 9. Per questo la società sta ragionando se tenerlo o cederlo anche per abbassare il monte ingaggio.

Clausola da 62 milioni

Il centravanti aveva rinunciato alle sirene arabe anche per affetto e riconoscenza verso la città e la Fiorentina che lo avevano fatto letteralmente rinascere dopo i problemi nell'ultima stagione alla Juventus. Il club aveva così alzato il suo ingaggio e la clausola (da esercitare nei primi 15 giorni di luglio) a 62 milioni. Una cifra che difficilmente qualche club sarà disposto a versare. Ma intanto la priorità di Kean (e della Fiorentina) è che il giocatore superi i problemi fisici avuti per ripartire con entusiasmo a Firenze o (nel caso di cessione) altrove.