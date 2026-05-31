FirenzeViola Comuzzo da un'annata complicata ad un azzurro che può rilanciarlo

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La stagione di Pietro Comuzzo non è stata la più semplice. Dalla malattia estiva che ne ha condizionato la preparazione nonostante lui non si sia mai tirato indietro all'autogol contro l'Atalanta nell'ultima di campionato: una stagione sul sali scendi insomma nell'anno del rinnovo fino al 2029 con opzione per un altro anno. Sono lontane le sirene del Napoli e soprattutto dell'Arabia, soldi veri che ora sarebbero difficili da pareggiare. Con il Como che, a caccia di italiani da inserire nella lista Uefa per la Champions, ha già mostrato interesse per lui.

Da mastino in Nazionale a seconda scelta nella Fiorentina

Sempre che la Fiorentina voglia cedere un centrale ancora giovane nonostante le due stagioni in A e nel giro della Nazionale; al momento la società viola non ha chiarito il progetto e il budget a disposizione e se Comuzzo può essere sacrificato di fronte ad un'equa offerta. Dopo le convocazioni con Spalletti quando sembrava destinato a diventare tra i migliori marcatori in Italia, un mastino da mettere alle calcagna degli attaccanti. E in questa stagione a dire il vero qualche buona prestazione l'ha fatta ma di certo nella seconda parte è rimasto un passo indietro rispetto a Marin Pongracic nelle gerarchie dei titolari.

Rilancio con il ct Baldini, anche sotto rete

In questi giorni Pietro Comuzzo è in Nazionale, sereno ed entusiasta di aver ritrovato appunto la Nazionale maggiore, con la quale non ha mai esordito, anche se poi è destinato a ritornare con il ct Baldini in Under 21. In campionato ha realizzato solo un gol (importantissimo con il Milan che è valso il pareggio) ma chissà che con il tecnico di Massa non riesca ad accrescere le sue qualità, diventando importante anche sotto rete. Ieri nella prima parte di allenamento Comuzzo, quando Baldini ha provato schemi d'attacco, di intensità e profondità, il difensore viola ha realizzato una doppietta. Chissà che non ci prenda gusto.