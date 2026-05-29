Il Caffè Nero Bollente: "Primavera, un sorriso che serviva. Galloppa da valorizzare"

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Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", durante "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, il nostro Luca Calamai ha rivolto un pensiero alla Fiorentina Primavera e al suo allenatore Daniele Galloppa, dopo il trionfo di ieri sera al Viola Park che ha sancito il quarto scudetto della storia dell'Under 20 gigliata: "Nell'anno del Centenario, la vittoria di questi ragazzi dice al mondo Fiorentina che si deve avere più coraggio coi giovani, nel lanciarli e nel non venderli. Una riflessione va però a Galloppa: la Fiorentina ha nel suo settore giovanile allenatori che stanno diventando grandi, come accaduto ad Aquilani.

Ora bisogna esser bravi a fare con i tecnici la stessa cosa che sta avvenendo coi ragazzi: farli crescere bene e invece che mandarli via, tenerli".