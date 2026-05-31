FirenzeViola Vanoli in stand-by dalla Fiorentina, ma c'è qualche offerta anche all'estero

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La Fiorentina tiene ancora in stand-by Paolo Vanoli, sotto contratto fino al 30 giugno prossimo, nonostante il club non abbia voluto esercitare l'opzione per rinnovare il contratto. Un contratto però che la dirigenza, in caso di conferma, avrebbe voluto comunque fare ex novo e dunque, da quanto viene fatto filtrare, l'opzione sarebbe dunque stata fatta scadere in ogni caso. Il tutto in attesa però che Fabio Grosso e il suo staff si liberino dal Sassuolo.

L'agente si guarda intorno

La Fiorentina è infatti concentrata sul tecnico neroverde, con la strada che sembra ormai tracciata nonostante qualche giorno per le pratiche burocratiche. Così l'agente di Paolo Vanoli si sta guardando già intorno per capire quali club sono interessati al suo assistito. L'allenatore viene da un girone di ritorno fatto ad alti ritmi, una cavalcata che ha portato ad una salvezza insperata. In serie A le possibilità si stanno però riducendo visto che alcune piazze appetibili per il tecnico hanno già fatto le loro scelte.

Serie A "intasata" e offerte dall'estero

Lazio e Bologna hanno infatti "sparigliato" il giro delle panchine, scegliendo due tecnici extra come Gattuso e Domenico Tedesco. Il Parma, altra ipotesi per Vanoli, ha scelto di confermare Cuesta, a Torino non può tornare per evidenti motivi ed anche il Sassuolo è orientato sulla novità Aquilani (in caso di addio di Grosso): le possibilità dunque si riducono, a meno che non riparta da piazze destinate alla lotta salvezza, una neopromossa o ad esempio il Lecce in caso di divorzio da Di Francesco. Qualche club il gradimento lo ha espresso, ma è soprattutto all'estero che Vanoli è apprezzato, grazie a questa stagione e alle esperienze precedenti internazionali tra Chelsea con Conte e allo Spartak dove ha vinto una Coppa.