Incontro Fiorentina-Juventus per De Gea. Tuttosport: "Bianconeri all'assalto con 5-10 mln"

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La Juventus continua a non mollare la pista che porta a David De Gea, nonostante resti la seconda alternativa per la porta. Si torna sulla notizia dalle pagine odierne di Tuttosport, dove si fa un punto sul mercato bianconero ripartendo dall'interesse ormai noto da tempo per Alisson. La dirigenza di Elkann sta portando avanti la trattativa per il brasiliano da tempo, ma in queste ore sta emergendo sempre di più la possibilità che il portiere ex Roma resti al Liverpool, soprattutto per le partenze già preventivate di Robertson, Salah e Konaté, e dunque il timore di depauperare (con l’ulteriore addio del brasiliano) il livello di leadership dello spogliatoio.

Qualcosa di ancora non deciso, con la Juventus che continuerà ad alzare il pressing per Alisson convinta di arrivare alla meta, ma se le cose non dovessero sbloccarsi ecco che i bianconeri tornerebbero con forza sullo spagnolo della Fiorentina. Nei prossimi giorni, infatti, Comolli ha intenzione di programmare un incontro con il club viola per tornare a discutere di David de Gea. La società, aggiunge il quotidiano torinese, ha intenzione di liberarsene per alleggerire il monte ingaggi e svecchiare la rosa. Le richieste per il suo cartellino sono tutto fuorché esose: secondo Tuttosport, può bastare un’offerta tra i 5 e i 10 milioni.