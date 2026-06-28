RFV Stovini su Viery: "A queste cifre viene per fare il titolare a Firenze"

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Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'ex difensore Lorenzo Stovini ha parlato dei temi attuali di casa Fiorentina, partendo dall'arrivo di Viery, difensore del Gremio a un passo dall'arrivo in viola: "A queste cifre non può arrivare per fare la riserva, ma io aspetterei i fatti e le partite. Il calciatore mi sembra valido ma bisogna fidarsi sulla parola. Poi è normale che i tifosi possano aspettarsi altro, ma dare giudizi adesso non ha senso".

E sul Mondiale in svolgimento: "Ho sentito tante lamentele per il formato. A me non sta dispiacendo. Intanto uno ci dovrebbe arrivare. Poi adesso dai sedicesimi testeremo anche la forza delle big. Sono molto incuriosito dal Giappone. Domani se la vedrà durissima contro il Brasile, ma se il Brasile stecca la partita occhio ai nipponici. La mia favorita? Argentina, più della Francia. Perché un Messi così fa tanta differenza...".