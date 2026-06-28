10 mln al Burnley, quinquennale a Koleosho: la Fiorentina attende il sì del giocatore

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Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha individuato in Luca Koleosho la priorità per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima stagione. L'esterno del Burnley, classe 2004, è considerato il profilo ideale per le caratteristiche richieste dal nuovo tecnico: velocità, capacità di saltare l'uomo, duttilità e una buona qualità tecnica. La dirigenza viola, con Paratici e Goretti in prima linea, è in attesa della decisione definitiva del giocatore, che si è preso qualche giorno per valutare il proprio futuro.

Ndour da sponsor

Tra i fattori che potrebbero favorire il trasferimento a Firenze ci sono la possibilità di mettersi maggiormente in mostra in ottica Nazionale e la presenza dell'amico Cher Ndour. Allo stesso tempo, Koleosho è consapevole di avere estimatori anche in altri campionati europei. Qualora arrivasse il suo sì, l'operazione sarebbe già ben avviata: il Burnley incasserebbe circa 10 milioni di euro, mentre per il calciatore sarebbe pronto un contratto quinquennale da circa un milione di euro a stagione.