FirenzeViola Nel biscotto di Kansas City brilla un obiettivo viola: Belghali si prende Austria-Algeria

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Nella notte pirotecnico pari tra Algeria e Austria. Un 3-3 nella terza giornata del gruppo J dei Mondiali che qualifica entrambe (Austria seconda, Algeria tra le otto migliori terze), una gara in cui a brillare è la stella di Rafik Belghali, Mvp dell'incontro. L'esterno basso algerino ha incediato la corsia di destra con una prova di qualità ultra, con tanto di assolo per il gol del momentaneo 1-1. Azione confusionaria che nasce da un rimpallo sulla bandierina del calcio d'angolo, la palla rimane in campo e la recupera Mahrez, che viene abbattuto, finisce a Belghali e l'arbitro fa giocare per la norma del vantaggio lì un saggio di caparbietà e tecnica sopraffina del classe 2002, che prima crossa col destro, traversone rimpallato, poi insiste, punta dal fondo e con una finta di suola manda al bar di Kansas City due calciatori avversari, poi sinistro (non il suo piede) all'incrocio sul primo palo. Applausi.

Biscotto o no?

La partita poi termina 3-3. Un pari da montagne russe che per alcuni è servito per dissimulare quello che poi era l'intento di entrambe le nazionali: pareggiare per passare a braccetto. Che si tratti di un Keks austriaco o di un biscuit algerino, in tanti hanno invocato al biscottone, anche se il ct dell'Austria Ralf Rangnick, in conferenza stampa dopo la partita, ha voluto parlare in modo chiaro: "In una partita che finisce 3-3, nessuno può pensare che ci sia stato un accordo, soprattutto per quello che abbiamo visto negli ultimi 90 secondi - le parole riportate da Sky Sport-. A tre minuti dalla fine, se qualcuno avesse detto che sarebbe successa una cosa del genere, lo avreste preso per matto. Faccio l'allenatore da circa 40 anni e non ricordo una partita con un andamento così drammatico e una traiettoria così imprevedibile. Quasi tutti si aspettavano uno 0-0 o un 1-1, e invece è finito 3-3. È incredibile. Lo spogliatoio è una follia. Se Alfred Hitchcock avesse scritto un dramma del genere, probabilmente gli avrei detto che era completamente pazzo. Chi ha visto la partita negli ultimi 15 minuti sa che non c'è stato alcun segnale che i giocatori volessero assolutamente il pareggio".

Il punto sul mercato

Lo sappiamo già da tempo, l’avventura di Dodo alla Fiorentina è ai titoli di coda. Il club è in cerca di una soluzione per il brasiliano che lascerà un posto scoperto sulla fascia, motivo per cui è partita la ricerca del suo sostituto. E allora è di qualche giorno fa l'indiscrezione lanciata su Radio FirenzeViola, a “Palla al centro” che vorrebbe i viola proprio su Rafik Belghali dell’Hellas Verona. Il calciatore algerino con cittadinanza belga ha il contratto in scadenza nel 2029 ed è nella lista di Fabio Paratici per la fascia destra dei viola. Occhio però appunto alla valutazione, perché la vetrina mercato rischia di far schizzare le cifre.