RFV Il biscottone tra Austria e Algeria e il bracket fino alla finale: ascolta Mundialito!

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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nella puntata di oggi il biscottone tra Austria-Algeria, la fine dei gironi e una proiezione del tabellone con Fabio Ferri.

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