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Il biscottone tra Austria e Algeria e il bracket fino alla finale: ascolta Mundialito!
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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconterà storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.
Nella puntata di oggi il biscottone tra Austria-Algeria, la fine dei gironi e una proiezione del tabellone con Fabio Ferri.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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