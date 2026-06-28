La maglia Joma, la presentazione di Grosso e le amichevoli: luglio pieno per la Fiorentina

vedi letture

La nuova stagione della Fiorentina è ormai alle porte e il calendario delle prossime settimane è già definito. Come ricorda La Nazione, il raduno della squadra è fissato per il 7 e 8 luglio, giornate dedicate ai consueti test fisici e atletici che daranno ufficialmente il via al lavoro estivo. Negli stessi giorni è prevista anche la presentazione della nuova maglia firmata Joma, con un evento in programma nel centro di Firenze.

Il 9 luglio inizierà invece il ritiro al Viola Park, che coinciderà con la probabile presentazione ufficiale di Fabio Grosso come nuovo allenatore viola. Una data dal forte valore simbolico, visto che ricorreranno i vent'anni dalla finale del Mondiale 2006, decisa proprio dal rigore trasformato dall'ex terzino azzurro contro la Francia.

La preparazione sarà scandita da una serie di amichevoli: il 19 luglio contro la Primavera, il 22 luglio con il Gubbio e, successivamente, da una tournée in Inghilterra con base a Londra. In terra inglese la Fiorentina sfiderà il QPR il 25 luglio e il Watford il 29. Rientrata in Italia, la squadra affronterà il Deportivo La Coruña il 6 agosto e il Modena l'8 agosto, ultime prove prima dell'esordio ufficiale della stagione. Come sottolinea La Nazione, il debutto competitivo è in programma il 14 agosto al Franchi nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la vincente della sfida tra Benevento e Ravenna, mentre dieci giorni più tardi prenderà il via anche il campionato con la trasferta dell'Olimpico contro la Roma.